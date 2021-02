Onça-parda é encontrada embaixo de carro em garagem de residência

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma onça-parda, animal que está ameaçada de extinção, foi encontrada nesta segunda-feira (15), em Presidente Venceslau, ​na região de Presidente Prudente. O felino estava embaixo de um carro estacionado na garagem de uma casa.

Os trabalhos de resgate mobilizaram homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental duraram cerca de seis horas. A polícia acredita que o animal chegou até a casa por uma mata, que fica bem próximo do imóvel. Eles precisaram criar uma espécie de corredor usando as viaturas e redes para que o animal não fugisse para outras casas.

Uma veterinária especializada em felinos do Zoológico da Cidade da Criança de Presidente Prudente para acompanhar o caso. Ela descartou o uso de dardos tranquilizantes para capturar o animal, já que ele estava calmo.

Os bombeiros precisaram impedir que curiosos se aproximassem durante o trabalho de resgate para que o animal não ficasse estressado.

Depois de seis horas, a onça-parda decidiu abandonar a sombra e o chão gelado da garagem para voltar para a mata em poucos segundos. Apesar do susto, os moradores da casa não ficaram feridos.

SBT Interior