Atualize seu currículo! Prefeitura e IFSP promovem capacitação gratuita de Libras

Inscrições seguem até o dia 20 de agosto; 90 vagas disponíveis

Dando continuidade à parceria com instituições de ensino para a realização de cursos gratuitos, a Prefeitura de Votuporanga, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas para a capacitação ‘Libras Básico’.

O período de inscrição para interessados no curso, que será on-line e com 90 vagas disponíveis, segue até o dia 20 de agosto e pode ser feita através do site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/.

Com carga total de 30 horas, o curso de extensão de Formação Inicial de Continuada (FIC) de ‘Libras Básico’ é direcionado ao público-alvo que atenda, no mínimo, um dos seguintes critérios: professor da rede pública, profissionais da Saúde e Segurança Pública, familiar de surdos e servidores do IFSP. O objetivo é proporcionar à comunidade o contato com a Língua Brasileira de Sinais e com a comunidade surda.

Após a inscrição no site os candidatos deverão enviar até o dia 20 de agosto, para o e-mail cex.vtp@ifsp.edu.br os seguintes documentos digitalizados: ficha de inscrição assinada (no caso de menores de 18 anos deve ser assinada pelo responsável); comprovante de vínculo relacionado a um dos perfis listados como critérios citados acima e no caso de vínculo familiar será aceita declaração simples escrita no verso do formulário de inscrição.

O IFSP está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014 (Pozzobon) e o telefone para dúvidas e mais informações é o (17) 3426-6998.