O prefeito Jorge Seba e o vice-prefeito Cabo Valter estiveram no local, no início da tarde desta sexta-feira (19), para conferir a obra finalizada. Também participaram da visita, o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto, o engenheiro Gustavo Amaral, e os vereadores Djalma, Thiago, Chandelly, junto com o presidente da Câmara Serginho da Farmácia.

“Trinta e oito dias depois da queda da ponte, estamos entregando a ponte corrigida, mais alta, com maior espaço para fluir a água e com segurança. É uma demonstração que o Poder Público está comprometido com a população em resolver as situações em curto espaço de tempo e com um valor quase zero de custo para os cofres públicos”, disse o prefeito.

Logo após o incidente, a ponte foi retirada do local e levada para ser recuperada. Segundo informações da Secretaria de Obras, o reparo foi feito com materiais que a Prefeitura já possuía, proporcionando economia aos cofres públicos.

No local da ponte também foi realizado um trabalho de limpeza que possibilitou a ampliação de 1,40 metro da largura e 1,20 metro da altura da ponte. A mudança proporciona maior vazão ao leito do córrego e evita que novos episódios como aquele ocorra novamente.