UTI está há mais de dois meses com ocupação acima de 90%. Nesta segunda-feira, 95% dos 183 leitos estão ocupados.

O local está há mais de dois meses com ocupação acima de 90% . Nesta segunda-feira, 95% dos 183 leitos de UTI estão ocupados.

O hospital fez um levantamento para verificar as cidades que aparecem com mais demanda de internações, sendo São José do Rio Preto, Mirassol, Bady Bassitt, José Bonifácio e Guapiaçu (SP).