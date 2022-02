Deputado estadual Carlão Pignatari foi recebido pelo Diretor-Presidente da FEV, Douglas Gianoti; encontro foi realizado no novo Memorial

Na tarde da última sexta-feira (dia 11), o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti, recepcionou, no Campus Centro da UNIFEV, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado estadual Carlão Pignatari. O encontro, realizado no novo Memorial, reuniu membros da Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal e de Curadores da FEV, além do Reitor e do Gestor Administrativo da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e Prof. Me. Raynner Toschi (respectivamente).

De acordo com Gianoti, a visita teve o principal objetivo de estreitar o relacionamento com entidades e organizações. “Tivemos o prazer de receber em nosso Campus o deputado Carlão, que está sempre preocupado em trazer novos projetos para o nosso município, assim como a FEV, que também tem desenvolvido propostas que trazem impactos positivos para diversos setores da comunidade. Para nós, é sempre muito importante a troca de experiências para o fortalecimento de futuras parcerias”, destacou.

O deputado pôde conhecer, ainda, os novos espaços da Instituição, como o Memorial Unifev e a área de convivência externa “Marcelo Oliveira Picerne”, que foram repaginados no fim do ano passado.

FEHOSP

Na última semana, também passaram pelo Instituição o presidente das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP), Edson Rogatti; o diretor geral da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Brasil (CMB), Mário César Bernardes; o Fundador da Techtools Ventures, Jeff Plentz; o provedor e o administrador hospitalar da Santa Casa de Votuporanga, Roberto Biazi e Angelo Jabur Bimbato (respectivamente).