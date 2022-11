NOTÍCIA URGENTE: carro atropela manifestantes na rodovia Washington Luíz em Mirassol

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Pelo menos oito pessoas, entre elas crianças, ficaram feridas após serem atropeladas por um veiculo na tarde desta quarta-feira, dia 2, na rodovia Washington Luís (SP-310) em Mirassol. O incidente ocorreu quando a Polícia Militar Rodoviária e integrantes do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) negociavam o fim do bloqueio.

Após atropelar, o motorista que não teve o nome divulgado, tentou fugir, mas acabou contido por um policial. Os manifestantes foram em direção do veiculo, um Volkswagen Fox com placas de Mirassol, que acabou destruído, tombado, com os vidros quebrados e a lataria toda amassada. Ele foi preso.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para UPAs e Hospitais em Mirassol e Rio Preto.

Toda ação do motorista foi filmada por vários ângulos. RN