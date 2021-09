Benefício é concedido a detentos que já cumprem o regime semiaberto; eles ficarão em liberdade entre os dias 14 e 20 de setembro

A Justiça vai liberar 1737 detentos da região de Rio Preto na próxima terça-feira, 14, quando começa a terceira saída temporária do ano. A maior parte do presos (1572) sairá do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto. Todos devem retornar até o dia 20 de setembro.

Segundo informações da Justiça, serão liberados 49 presos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia, 32 da penitenciária da mesma cidade, 40 detentos do CDP de Icém e um preso do CDP de Paulo de Faria. Também serão liberadas 43 mulheres presas no Centro de Ressocialização Feminina (CRF) de Rio Preto.

A saída temporária faz parte do programa judicial de ressocialização gradual dos presos em regime semiaberto, até que seja concedida a liberdade condicional. Caso os beneficiados não retornem na data marcada, são considerados foragidos e, ao voltar ao presídio, perdem o direito ao regime semiaberto.

