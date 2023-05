Prédio da Estação Ferroviária passa por reforma para abrigar centro administrativo regional da Rumo

Após o término da obra, o espaço será compartilhado com a Prefeitura, que levará alguns serviços da Secretaria da Cultura e Turismo

O prédio da Estação Ferroviária de Votuporanga, um dos marcos históricos no processo de fundação da cidade, está passando por uma obra de reforma para abrigar um novo centro administrativo da linha férrea, que abrigará profissionais das regiões de Votuporanga, Jales e Fernandópolis. A obra é de responsabilidade da empresa Rumo e deve ficar pronto em 60 dias, segundo informações da concessionária.

O prefeito Jorge Seba recebeu representante da empresa, dias atrás, que trouxe informações sobre o andamento do processo. “Fico feliz e grato pela Rumo ter atendido um pedido do nosso governo. Nossa equipe deu o primeiro suporte no encaminhamento das pessoas em situação de rua que ocupavam o local, entre outras situações de segurança, e deixamos tudo pronto para início dos trabalhos”.

Após o término da obra, o espaço será compartilhado com a Prefeitura, que levará alguns serviços da Secretaria da Cultura e Turismo de forma a resgatar e valorizar o local, além de incentivar o turismo.