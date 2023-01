Justiça de Votuporanga autoriza tratamento com canabidiol

Moradora com doença crônica será uma das primeiras pacientes do novo medicamento

Uma mulher de 34 vai ser uma das primeiras moradoras de Votuporanga a utilizar o novo tratamento de canabidiol (medicamento derivado da maconha) para tratamento de doença crônica de dor intratável.

A Justiça da Comarca reconheceu ontem (9) a necessidade do tratamento e determinou o fornecimento do canabidiol pelo estado.

Em uma sentença de dez páginas, o juiz detalha a falência de outros tratamentos para a paciente, inclusive efeitos colaterais que pioram o quadro.

Ele também abordou a polêmica passada em torno do aprovação e reconhecimento do medicamento pela Anvisa, bem como a indicação médica com a prescrição do novo medicamento.

Por fim, o julgador citou outros julgamentos favoráveis ao tratamento, expedindo sentença determinando o fornecimento do canabidiol 50 ml pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, conforme indicação de quantidade e periodicidade feita por médico.

ALESP APROVOU PROJETO

No final de 2022 a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou projeto que permite a utilização do canabidiol por pacientes do SUS. Para se tornar lei a medida depende da assinatura do governador, Tarcísio de Freitas. votutudo