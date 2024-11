NOTÍCIA URGENTE: Animal na Pista Provoca Grave Acidente na Rodovia Euclides da Cunha em Valentim Gentil

Na noite deste sábado, 9 de novembro, um grave acidente foi registrado na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre o trevo de Valentim Gentil e o Posto Gramadão, causado por um animal solto na pista. O acidente envolveu um cavalo que estava na via e foi atropelado por um veículo que seguia no sentido Valentim Gentil a Votuporanga.

O motorista do carro, um homem de aproximadamente 30 anos, conduzia um Honda Fit quando, ao se deparar com o animal, não conseguiu evitar o atropelamento. O impacto foi tão violento que o motorista ficou preso nas ferragens do veículo, exigindo a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

Devido à gravidade da colisão e ao estado de desorientação do motorista, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem foi rapidamente resgatado e levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico. O cavalo, infelizmente, teve morte instantânea.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e dar as devidas providências, enquanto uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi acionada para sinalizar o trecho da rodovia e evitar novos acidentes. O veículo, que ficou totalmente destruído após o impacto, foi retirado da pista.

O acidente ressalta o perigo do tráfego de animais soltos nas rodovias e a necessidade de medidas mais rigorosas para evitar esse tipo de incidente, que coloca em risco a vida de motoristas e passageiros.

A Polícia Rodoviária segue apurando os detalhes do ocorrido e orienta os motoristas que trafegarem pela região a redobrar a atenção, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é reduzida.

Foto/Reportagem: www.votunews.com.br