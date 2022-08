TRAFICANTE TENTA FUGA DA POLÍCIA COM FILHO DE 1,6 ANO EM CARRO

Uma ação conjunta das equipes da Polícia Civil de Monte Aprazível, Macaubal, Nipoã e Sebastianópolis do Sul prendeu ontem, quinta-feira (18) um traficante na vicinal de acesso entre Monte Aprazível e a rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310).

Os policiais descobriram a atuação criminosa dele e montaram um cerco para a interceptação do carro que ele conduzia e levava no banco de passageiros o filho, de um ano e meio de idade. Durante a aproximação, o traficante acelerou o carro, praticando diversas manobras perigosas na fuga pela rodovia, tendo tentado se desfazer de um pacote de 150 gramas de cocaína.

Diante do risco do criminoso provocar acidentes, os policiais atiraram nos pneus do veículo durante o acompanhamento. Ao prender o homem ao volante os policiais se surpreenderam com a presença da criança no interior do carro, sem cinto, cadeirinha ou qualquer proteção.

O traficante foi autuado pelo delegado Valcir Passeti Junior e aguarda decisão da Justiça atrás das grades. VotuTudo