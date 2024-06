Marceneiro morre após acidente de moto em Fernandópolis

Um marceneiro de 45 anos, identificado como Márcio José Lopes, faleceu na última terça-feira (11), em Fernandópolis (SP), após sofrer um acidente de moto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Márcio deu entrada no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) no dia 7 de junho, por volta das 10h46, após o acidente. Ele permaneceu internado por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil de Fernandópolis, que investigará as circunstâncias do acidente. A polícia ainda não tem informações sobre como o acidente aconteceu, e não há registro de ocorrência do fato.

Investigações em andamento:

A Polícia Civil está investigando o caso para determinar as causas do acidente e se houve outros veículos envolvidos. As imagens de câmeras de segurança da região também serão analisadas para auxiliar na investigação.