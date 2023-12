Polícia Ambiental apreende caminhão carregando gado sem nota fiscal

Ontem (7) durante policiamento ambiental rural no período noturno pelo município de Pontes Gestal, pela vicinal que liga Pontes Gesta e Palestina, uma equipe do Policiamento Ambiental da 2ª Cia realizava patrulhamento com vistas a furtos e roubos na área rural, quando efetuou a abordagem de um caminhão carregado com 22 reses de gado bovino.

Os animais da raça nelore sem GTA (Guia de Transporte Animal) e sem Nota Fiscal para transporte dos animais. Diante do fato dos animais estarem sendo transportados sem procedência, ou seja, sem qualquer tipo de autorização, o condutor foi apresentado juntamente com o caminhão e os animais na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde responderá por crime contra a ordem tributária, sendo liberado e ficando à disposição da justiça.

Os animais foram destinados ao proprietário na condição de fiel depositário.