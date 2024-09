Polícia Militar prende detento por descumprimento de saída temporária em Votuporanga

Na tarde do dia 19 de setembro de 2024, a Polícia Militar, durante patrulhamento tático pelo município de Votuporanga, realizou a prisão de um detento por descumprimento de saída temporária, conforme o artigo 125 da Lei de Execuções Penais (LEP). A ação ocorreu após uma denúncia anônima que informou que o indivíduo, monitorado por tornozeleira eletrônica, estava em um pesqueiro localizado na rodovia Vicinal Herbert Vinícius Mequi, na altura do Km 04, consumindo bebidas alcoólicas.

O detento, ao ser abordado pelos policiais no local, foi flagrado violando as condições impostas pela justiça durante o período de saída temporária. De imediato, foi dada voz de prisão, e o indivíduo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito. Posteriormente, ele foi encaminhado de volta ao sistema prisional e está recolhido no Centro de Detenção Provisória de Riolândia.

A operação foi conduzida pela equipe do patrulhamento tático, que segue firme no combate aos crimes na região, incluindo roubos, furtos e outros ilícitos.