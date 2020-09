Neste sábado (26), ainda por motivos desconhecidos, uma criança de 4 anos se afogou em uma piscina no bairro Colinas, na zona norte de Votuporanga/SP, sendo socorrida e levada em estado grave para o Hospital Fortunata Germana (Hospital do Pozzobon) – onde recebeu atendimento da USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo socorrido a Santa Casa.

Ainda segundo informações do centro médico, “B.S.A.L.S., passou por atendimento e será transferido para Hospital de Base de São José do Rio Preto.”