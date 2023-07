Foragido da Justiça é preso perto de chácara na Euclides da Cunha em Votuporanga

Um homem de 55 anos procurado da Justiça foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga. Foi durante patrulhamento de FORÇA TÁTICA, no combate a roubos, furtos, tráfico e armas.

Os integrantes da FT 30 abordaram D.J.R. nas proximidades de uma chácara, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e, após pesquisar via Prodesp, e Banco Nacional de Mandados, houve a confirmação que o abordado estava Procurado pela Justiça, tendo um mandado de prisão em seu desfavor no Regime Fechado, com pena imposta de 01 ano, 09 meses e 23 dias.

Diante ao exposto foi proferida voz de prisão, sendo encaminhado a Central de Flagrantes, sendo recolhido na cela e ficando à disposição da Justiça. votutudo