Mãe, filha e motorista morrem em acidente entre dois carros

Um acidente na noite de ontem ( 29), na Rodovia João Pedro de Rezende, que liga Monte Aprazível até Nipoã, tirou a vida de três pessoas. O acidente envolveu um veículo Fiat Uno, que colidiu com um Sandero, deixando o saldo trágico, incluindo a morte de uma criança, e outras quatro pessoas feridas.

A fatalidade foi no trecho próximo da Usina Moreno . Sete vítimas foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Monte Aprazível, onde as três mortes foram confirmadas em seguida.

Segundo informações apuradas, o motorista do Fiat Uno, havia se oferecido para dar carona a uma família que residia em Nipoã. Na colisão, o motorista do Uno, a mãe e a filha que estavam no carro morreram. Um filho da mulher foi socorrido ferido gravemente e transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Um morador da cidade de Monte Aprazível, também vítima do acidente, foi transferido para São José do Rio Preto com fratura no fêmur e dor torácica, mas seu estado é considerado estável. As autoridades estão investigando as circunstâncias do ocorrido para esclarecer as causas do acidente.