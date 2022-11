“Vou pular o muro, quebrar suas pernas e matá-la na faca”, diz ex à vítima

Com medo, jovem de 25 anos registra boletim de ocorrência contra suspeito com quem terminou relacionamento há três semanas

Quebrar as pernas e acabar com a vida. São duas das ameaças que uma jovem de 25 anos vem sofrendo após se separar do companheiro com quem convivia há seis anos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal não está mais junto há apenas três semanas.

A vítima relatou ao delegado que tem com o suspeito uma filha de seis anos e outra de sete meses. As três foram morar na casa do pai dela, que fica em frente a do ex-companheiro, no Jardim Maria Lúcia. No dia em que saiu pela primeira vez da casa deles, o homem, 26, chegou a pular o muro da casa do sogro e afirmou que “se ela não voltasse para casa com as crianças, iria matá-la na faca”.

Ela acabou voltando para a residência do ex, mas no dia seguinte, ele já teria chegado em casa bêbado e brigado com ela porque o jantar não estava pronto. A irmã do suspeito estava no local e presenciou a cena, dando razão à vítima pegar as coisas e retornar para a casa do pai, o que acabou sendo feito.

Nesta sexta, a vítima saiu com um casal de amigos para comer um lanche e deixou as filhas em casa com o pai e a irmã dela. Ao saber que a jovem havia saído, o agressor passou a mandar mensagens dizendo que “era para ela voltar para casa para cuidar das filhas, senão ele ia acabar com a vida dela”.

Como se não bastasse, dias atrás, por ciúme, em razão dela ter aceitado uma solicitação de amizade no Facebook, o suspeito disse que “iria quebrar as pernas dela, que ia pular o portão”, entre outras ameaças. A vítima foi orientada quanto ao prazo de seis meses para representar criminalmente contra o ex-companheiro, para procurar a DDM e requerer medida protetiva, além de apresentar as mensagens que comprovam os fatos.