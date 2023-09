Polícia conclui inquérito sobre morte de mulher encontrada carbonizada

O delegado da Polícia Civil, Allan Soares, do 4º e 6º Distritos Policiais de São José do Rio Preto, no interior de SP, concluiu o inquérito de investigação do homicídio de Franciele da Costa, de 29 anos, encontrada com o corpo carbonizado no dia 27 de maio deste ano, em uma estrada de terra que dá acesso para Mirassol, cidade vizinha.

A mulher havia desaparecido no dia 22 de maio e foi vista pela última vez no bairro Solo Sagrado, na região norte de Rio Preto; o corpo da vítima foi encontrado cinco dias depois. Para fazer o reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML), um irmão de Franciele, que já estava desconfiado de que algo ruim havia acontecido com ela, procurou a polícia e cedeu amostras de sangue. A comprovação da identidade da vítima foi feita por meio de impressões digitais.

As investigações apontaram que Franciele foi assassinada com golpes de faca na madrugada do dia 23 de maio. Os autores queimaram o corpo com o objetivo de ocultá-lo. A motivação do crime, segundo o delegado Allan Soares, foi apontada como o tráfico de drogas.

“Todos os indiciados eram amigos e conheciam a vítima também. A motivação está ligada com o tráfico de drogas porque ela estaria denunciando eles à polícia”, afirmou Soares ao sbtinterior.com.

Ao todo, quatro pessoas do sexo masculino foram responsabilizadas pelo homicídio de Franciele. Dois deles têm 23 anos, um tem 20 e o outro 24. Três dos autores estão presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto.

Os criminosos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e ocultação/ destruição de cadáver.

Agora, o inquérito segue para apreciação do Ministério Público.

Franciele era mãe de três filhos. SBT Interior