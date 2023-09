Entrega foi realizada na manhã desta quinta-feira (27) no auditório do câmpus Centro

A Unifev doou na manhã desta quinta-feira (27) 15 mil sacos para resíduos hospitalares à Santa Casa de Votuporanga.

A entrega foi realizada no auditório do câmpus Centro e contou com a presença da gerente acadêmica da Unifev, Aparecida (Cidinha) Aoki; da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; e dos representantes da Santa Casa de Votuporanga, Luana Maria Lima e Rosemir Antônio Lopes (Milão), ambos do setor da captação de recursos.

Para Vanessa, colaborar destinando recursos é sempre motivo de orgulho. “É um exercício solidário que nos deixa muito felizes, já que podemos contribuir com a manutenção do trabalho diário desenvolvido pela Santa Casa, que beneficia diretamente a população de Votuporanga e região”, refletiu.

Lopes agradeceu a doação. “Ficamos muito felizes em receber mais esse apoio da Unifev, que está sempre disposta a nos ajudar”, disse.