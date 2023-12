Acidente entre caminhões e carreta mata motorista de Parisi na ponte do Rio Grande

O motorista Roberto Leite, 25 anos, morador de Parisi, morreu após se envolver em um grave acidente entre dois caminhões e uma carreta registrado na noite de anteontem, na ponte do Rio Grande na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. O corpo da vítima ficou preso às ferragens do veículo após as colisões.

De acordo com o apurado, a sequência de batidas aconteceu na rodovia AMG-2540 de acesso à cidade de Conceição das Alagoas (MG), na ponte sobre o Rio Grande, divisa do estado. Roberto dirigia uma carreta Scania sentido Minas Gerais/São Paulo e ao passar sobre a ponte do Rio Grande, tentou uma ultrapassagem e bateu de frente contra um caminhão Volvo que trafegava no sentido contrário.

Um terceiro caminhão que trafegava no mesmo sentido também se envolveu no acidente. Viaturas de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros de Uberaba, ambulâncias da concessionária que administra a rodovia e uma ambulância médica da cidade de Conceição das Alagoas compareceram no local do acidente onde foi constatado que o motorista da carreta carregada com laranjas morreu na hora preso às ferragens. Já os outros dois envolvidos não tiveram ferimentos e dispensaram atendimentos.

O corpo de Roberto Leite foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Uberaba onde passou por exames e posteriormente foi liberado para os familiares realizarem velório e sepultamento.

*Com informações de Jornal Cidadão

