Grave acidente de trânsito em Votuporanga deixa motociclista gravemente ferido 🚨

Na tarde desta quarta-feira, 4, um grave acidente de trânsito ocorreu por volta das 15h15 no cruzamento das ruas Amazonas e Paraíba, em Votuporanga. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Biz e um automóvel, resultando em ferimentos graves no condutor da moto. 🏍️🚗

De acordo com informações do site votunews.com.br, o motociclista estava transitando pela rua Paraíba, no sentido bairro/centro, enquanto o motorista do carro se deslocava pela rua Amazonas. O piloto da moto foi socorrido em estado grave pela equipe do SAMU, com suspeita de fraturas nos braços e ferimentos severos na perna esquerda. 🚑💔

A Polícia Científica de Votuporanga investigará as causas do acidente. Vale ressaltar que o local do acidente já foi cenário de diversos outros incidentes envolvendo colisões entre carros e motocicletas. ⚠️

