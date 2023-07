Motorista é transferido para SC de Votuporanga após grave acidente em Nhandeara

Um acidente grave envolvendo um veículo e um bitrem canavieiro deixou uma pessoa gravemente ferida na noite de ontem (1) na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310) – próximo ao perímetro urbano de Nhandeara.

Foi uma colisão entre os dois veículos (Gol de cor branca) no trecho próximo ao trevo de acesso a Nhandeara. A vítima foi socorrida por paramédicos do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e levada ao pronto socorro da Santa Casa de Nhandeara. Contudo, em razão dos graves ferimentos, foi tranferida em seguida para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com as informações preliminares, o morador de Ida Iolanda, de 32 anos, sofreu graves lesões em razão do forte impacto, tendo o carro ficado praticamente destruído. Com informações: Votuporanga Tudo: