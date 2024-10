POLÍCIA FEDERAL APREENDE R$157 MIL E INVESTIGA PESQUISA ELEITORAL

Agentes da Polícia Federal cumpriram ordem judicial em instituto de pesquisa de Rio Preto suspeito de manipular resultado. Além de dinheiro, foram apreendidos equipamentos e celulares.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (04/10) a Operação Erro de Tipo II que investiga possível manipulação de pesquisas eleitorais de intenção de votos para prefeitos em cidades da região.

Policiais federais cumpriram Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo 17º Juízo das Garantias da Justiça Eleitoral em São José do Rio Preto/SP.

Segundo apurado nas investigações, representando um instituto de pesquisas, o investigado teria abordado candidatos em cidades da região, oferecendo seus serviços e prometendo “ajustes” nos resultados das pesquisas, visando favorecer quem o contratasse. Caso o candidato não aceitasse a proposta, o investigado afirmava que ofereceria seus serviços para candidatos opositores.

Durante as buscas foram apreendidos celulares, computadores, documentos e R$ 157.000,00 em espécie.

O investigado, na medida de sua culpabilidade, está sujeito às sanções previstas no art. 158 do Código Penal (Extorsão) – Pena de 4 a 10 anos de reclusão, e no art. 33, § 4º, da Lei 9.504/97 (Pesquisa Eleitoral Fraudulenta) – Pena de 6 meses a 1 ano de detenção.

A presente investigação foi batizada de “Erro de Tipo II” pois, segundo a Ciência Estatística, esse erro ocorre quando o Teste Estatístico (Pesquisa Eleitoral), leva a um resultado divergente da realidade.

As informações à imprensa se restringem ao conteúdo desta nota.