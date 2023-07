Em mais um trabalho de combate ao tráfico de drogas e outros crimes, policiais da DISE de Votuporanga apreendem grande quantidade de maconha e crack

Em continuidade a investigações anteriores, policiais civis da DISE realizaram diligências e trabalhos velados objetivando identificar pontos de comércio e guarda de drogas.

Desde a manhã desta sexta-feira, 30, trabalharam no sentido de prender indivíduos que receberiam certa quantidade de entorpecentes que seriam preparados para o comércio a dependentes químicos. Com base nos trabalhos investigativos fizeram abordagem em um imóvel localizado na Rua Vergílio Moreti, no Bairro Pozzobon.

Contudo, confirmaram estar desabitado, mas nas buscas pelo imóvel encontraram em um dos quartos, um saco plástico contendo dois tijolos de maconha, dois tabletes de maconha e 17 invólucros da mesma droga, perfazendo um total de 2.550 gr (Dois quilos Quinhentos e Cinquênta gramas) que após preparada renderia 850 porções para venda, seis pedras grandes de crack que após preparadas renderiam cerca de 900 porções para venda a usuários, uma balança digital de precisão e dezenas de Eppendorfs (tubos plásticos) que são utilizados para embalar drogas.

O entorpecente foi devidamente apreendido pela Delegacia Especializada e realizados os procedimentos de polícia judiciária, sendo que as investigações prosseguem, inclusive, não comprometendo a solicitação de Mandado de Prisão preventiva oriunda das referidas investigações.

