Criança fica sozinha em apartamento com a mãe morta a tiros

A Polícia Civil de Presidente Prudente (SP) está investigando a morte de uma mulher de 27 anos, encontrada sem vida nesta quarta-feira (15), em um apartamento no Jardim Jequitibá. Dayane Stefanie Henn Tricote foi encontrada co​m seis marcas de tiros no corpo.

De acordo com boletim de ocorrência, durante a madrugada de ontem (15), vizinhos ouviram estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo e decidiram acionar a polícia. Os militares foram até o apartamento, mas não foram atendidos e foram embora em seguida.

No dia seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio no apartamento e, por volta de 21h, avistaram uma criança de 3 anos na janela da casa. Eles perguntaram se havia alguém no apartamento e a criança afirmou que a mãe “estava machucada”.

Os vizinhos conseguiram fazer com que a criança retirasse a chave da porta de entrada do apartamento da fechadura e entregasse a eles, que abriram e encontraram o corpo de Dayane caído, já sem vida e em estado de rigidez.

O marido da mulher é o principal suspeito de cometer o crime. Segundo a polícia, ele fugiu do local e está foragido.

O boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional como homicídio e violência doméstica será encaminhado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) que dará prosseguimento nas investigações.

O corpo de Dayane será velado e sepultado no Cemitério Municipal Campal, em Presidente Prudente. SBT INTERIOR