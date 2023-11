Caminhão de Fernandópolis se envolve em acidente com morte em Uchoa

Um caminhoneiro de 53 anos morreu na noite desta terça-feira (14), após bater na traseira de outro caminhão no km 412 da rodovia Washington Luís, em Uchoa (SP).

A vítima, identificada como Carlos Roberto Bordino, seguia pela rodovia no sentido Cedral quando, por motivos ainda não esclarecidos, colidiu com a traseira de um caminhão Mercedes, com placas de Fernandópolis.

Carlos Roberto, que era natural de São José do Rio Preto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do outro caminhão, que não teve a identidade revelada, não se feriu.

Uma moto e outro caminhão que também seguiam pela rodovia acabaram atingindo os destroços dos caminhões, que ficaram espalhados pela pista. Os veículos ficaram danificados, mas felizmente ninguém se feriu.

O corpo de Carlos Roberto foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. RN