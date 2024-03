Uma atmosfera de luto e consternação envolve a comunidade de Bálsamo nesta Sexta-feira Santa, com a trágica descoberta do corpo de Beatriz Rocha, uma mulher de 26 anos, em sua própria residência, nas proximidades da rodoviária da cidade. Beatriz, casada e mãe de um filho pequeno, foi encontrada na cozinha com ferimentos graves na cabeça, cercada por uma cena de sangue.