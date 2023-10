Pai é preso por pisar no pescoço e cabeça de filha de 16 anos

Na noite desta quarta-feira, dia 25, policiais militares de Castilho foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica no Bairro Musa Telles.

No local, constataram que o pai havia agredido sua filha, de 16 anos de idade, com puxões de cabelo, tapas e pisões na região do pescoço e cabeça.

Ambos apresentavam lesões aparentes e foram conduzidos ao Hospital de Castilho, onde foram medicados e liberados.

Ocorrência apresentada no plantão policial de Andradina, onde o autor foi autuado em flagrante por Injúria/Vias de fato e Violência Doméstica, ficando preso, à Disposição da Justiça.