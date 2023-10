POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS EM BURITAMA

Na tarde de quarta-feira (25), policiais militares de Buritama, durante patrulhamento no bairro Livramento, abordou um homem que estava em atitude suspeita.

Realizada a busca pessoal, foi localizada uma porção média de maconha, 17 pinos com cocaína, cinco “pedras” de crack e um telefone celular.

O homem informou que estaria evadido do sistema prisional do Estado do Mato Grosso do Sul, onde cumpria pena por roubo qualificado.

O acusado foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

