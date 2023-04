Homem fica ferido em acidente na rodovia Pericles Belini em Cardoso

Homem de 60 anos fica levemente ferido após se envolver em um acidente na Rodovia Péricles Belini no KM 138 nesta noite de segunda-feira (17).

No local dos fatos houve uma colisão traseira entre duas motos, uma vítima de 60 anos do sexo masculino foi socorrida por uma unidade de RESGATE do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e encaminhada para o Hospital de Cardoso com escoriações leves.

A outra motocicleta que se envolveu no acidente fugiu do local.