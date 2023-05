NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia prende filha e marido mandantes do crime contra pai e irmão em Votuporanga

Na madrugada do dia 11 de maio, foram vítimas de latrocínio consumado pai e filho, em propriedade rural localizada nas proximidades do aeroporto.

As vítimas foram executadas com tiros na cabeça, após serem amarradas e vendadas.

Poucas horas depois, os policiais civis da DIG identificaram e prenderam em flagrante dois executores do crime, os quais confessaram a prática delituosa. Com um deles foi localizado um revólver, calibre 38, utilizado para matar as vítimas.

Prosseguindo nas investigações, os policiais civis conseguiram identificar duas pessoas, marido e mulher, mandantes do duplo latrocínio, com uma produção robusta de provas.

O homem é genro e cunhado das vítimas, já a mulher, é filha e irmã da vítimas.

Os investigadores apuraram que as mortes de pai, mãe e filho, foram encomendas pelo casal, pelo valor de 30 mil reais, por motivos de vingança familiar e o recebimento da herança, sendo a finalidade patrimonial o principal motivo.

A mãe, somente não foi morta, pois estava ausente no momento dos fatos, em viagem.

Após extensa produção de provas, foi representado ao Poder Judiciário, pela prisão preventiva do casal.

Na data de hoje o casal foi localizado e preso por policiais da DIG.

A diligência do cumprimento dos Mandados de Prisão Preventiva contou com o a apoio da DISE e da Delegacia Seccional de Votuporanga-SP.

Após os trabalhos de Polícia Judiciária, os presos serão encaminhados para unidades carcerárias, a disposição da Justiça.