NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente de trânsito no cruzamento das ruas Amazonas e Paraíba

Grave acidente no cruzamento das ruas Paraíba e Amazonas, no centro de Votuporanga:

Um grave acidente de trânsito registrado por volta da meia-noite deste domingo, dia 9, no cruzamento das ruas Amazonas e Paraíba, no centro de Votuporanga.

Segundo informações preliminares, o acidente envolveu uma caminhonete e um veículo Honda FIT. Com o violento impacto, a caminhonete invadiu uma empresa de internet que fica na esquina do cruzamento.

Imediatamente, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Votuporanga foram acionadas para atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar está no local para o registro da ocorrência de acidente.

No local, há um semáforo e as causas do acidente serão apontadas após perícia técnica da Polícia Científica de Votuporanga.

