Pai e filho sofrem grave acidente de moto em Santa Fé do Sul

Motorista de carro invadiu a preferencial e bateu de frente com a moto em que pai e filho estavam

Na tarde desta quarta-feira, dia 23 de outubro, um motociclista sofreu uma parada cardíaca após um acidente na Rua do Empreendedor no Distrito Industrial 3 em Santa Fé do Sul (SP).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o motociclista de 33 anos, seguia com a moto sentido bairro, quando o condutor do carro que seguia pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) acessou a marginal sem respeitar o sinalização de pare.

Com o impacto da batida, o piloto da motocicleta e seu pai de 58 anos que estava na garupa, caíram no asfalto. O pai do motociclista foi socorrido inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levado para a Santa Casa. Pai e filho seguem internados em observação.