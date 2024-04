NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: irmão esfaqueia outro em defesa do pai em Votuporanga

Briga familiar em Votuporanga termina em tentativa de homicídio

Uma discussão acalorada entre familiares quase resultou em tragédia na noite desta terça-feira, dia 2, em Votuporanga. Segundo informações obtidas com exclusividade pela equipe do votunews.com.br, o conflito familiar teve início entre um pai e seu filho, por motivos ainda não esclarecidos.

Ao retornar do trabalho, por volta das 19 horas, outro irmão testemunhou a intensa discussão entre seu pai e seu irmão mais velho, de 38 anos, que supostamente seria usuário de drogas.

Em um ato de defesa, o irmão de 34 anos, durante o auge da briga, desferiu uma facada no pescoço da vítima. Gravemente ferido, o agredido foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Conforme apurado pela reportagem do votunews, a faca ficou cravada no pescoço da vítima, sendo necessária uma cirurgia na UTI do hospital para sua remoção.

Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local do incidente, na rua Tibagi, próximo a um clube associativo da cidade. Após cometer o crime, o autor fugiu do local, e as autoridades estão realizando buscas pelas ruas da cidade para localizá-lo.

O caso será investigado pela equipe do 1º Distrito Policial de Votuporanga.

