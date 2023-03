Criança de 10 anos é atropelada na frente de escola em Uchoa

Um aluno de 10 anos foi atropelado na tarde desta última terça-feira, (07/03/2023), na frente da escola municipal Professora Hermínia Rodrigues Mafra, no bairro São Miguel, em Uchoa (SP).

De acordo com informações da Polícia Civil, o estudante seguia de bicicleta pela rua, quando acabou sendo atingido pela motorista de um veículo. Equipes de resgate foram acionadas e ele foi socorrido para o hospital da cidade com ferimentos no rosto.

A Polícia Militar e o pai do aluno também foram ao local. O caso foi registrado como atropelamento e as causas do acidente serão investigadas pela delegacia da cidade.

