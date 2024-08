NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Bombeiros encontram corpo de homem que morreu afogado em Pontes Gestal

ATENÇÃONOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Votuporanga encontrou às 9h50, da manhã deste domingo, o corpo de um homem que morreu afogado no final da tarde deste sábado, nas águas do rio Turvo – em Pontes Gestal.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o homem de 59 anos – morador de Cosmorama, estava na companhia de outro amigo pescando, quando, por motivos a serem esclarecidos, entrou na água, morrendo afogado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, mergulhadores iniciaram as buscas por volta das 6 horas, da manhã deste domingo, e o corpo foi localizado em uma área conhecida como barra do anil próximo à Fazenda Guariroba, nas imediações da Usina Bunge em um braço do rio Turvo. O corpo estava a uma profundidade de aproximadamente seis metros, foi retirado da água. Neste momento (10h55) aguarda a chegada da Polícia Civil e também da Polícia Científica de Votuporanga que irá apontar as causas do afogamento.