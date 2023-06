Corpo carbonizado em Mirassol é da jovem Franciele, que estava desaparecida

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Informação foi confirmada pela Polícia Civil e pela família após o IML concluir a análise de impressões digitais

O corpo encontrado carbonizado em uma estrada de terra de Mirassol no dia 27 de maio é de Franciele da Costa, 29, moradora do bairro Solo Sagrado, em Rio Preto, que estava desaparecida desde o dia 22 do mesmo mês.

A confirmação foi dada ao Diário pelo irmão da vítima, Luciano Carlos da Silva, responsável pelo registro do boletim de ocorrência do desaparecimento.

Segundo ele, um funcionário do Instituto Médico Legal de Rio Preto telefonou na manhã desta quarta-feira, 7, comunicando a identificação do corpo.

“Nós aguardávamos o resultado do exame de DNA, que demora 30 dias. Mas o funcionário informou que foi possível a identificação da Franciele por meio de impressão digital”, disse.

A notícia entristeceu a família. “A gente ainda alimentava alguma esperança de que ela pudesse estar viva”, lamentou.

Luciano aguarda a chegada da mãe para dar início aos procedimentos de velório e sepultamento que devem ser realizados em Rio Preto.

A morte dela é investigada como homicídio pelo delegado Allan Soares, do 4º Distrito Policial de Rio Preto.

“Há indícios de que a vítima tenha sido morta no local em que foi encontrada. Laudo necroscópico concluiu que o fogo não foi a causa da morte. Não havia fuligem nas vias aéreas”, disse.

As investigações prosseguem.

Franciele deixa três filhos menores de idade, que são cuidados pela avó materna.

Joseane Teixeira

joseane.teixeira@diariodaregiao.com.br