Quatro mulheres morrem e outras duas ficam feridas em grave acidente

Um acidente grave no fim da noite dessa sexta-feira (10) matou quatro amigas que seguiam viagem para Rio Verde, cidade a 203 km de Campo Grande. Carolina Peixoto, Kaena Guilhen, Letícia de Mello e Laís Moriningo, de 28 e 29 anos, morreram ainda no local e outras duas pessoas foram socorridas.

Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres seguiam para Rio Verde, a 203 km da capital, para comemorar o aniversário de uma amiga. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua quando aconteceu a colisão. O outro veículo envolvido no acidente era dirigido por um padre.

De acordo com a PRF, quatro das cinco ocupantes do veículo morreram no local. Uma outra mulher que estava no carro e o motorista do outro carro, de 45 anos, foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados para o Hospital da Santa Casa, na capital. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A ocorrência foi atendida pelo delegado de Jaraguari e encaminhada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde segue em investigação.

Carolina Peixoto dos Santos

A condutora do veículo, de 28 anos, era engenheira civil e servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Governo (Segov). Nas redes sociais, a mãe da jovem informou sobre o acidente e lamentou a morte da filha. “Peço muitas preces para poder passar por esse sofrimento que está dilacerando meu coração”.

Letícia de Mello da Silva

Letícia, uma das passageira do veículo, era bancária e tinha 28 anos .

Lais Moriningo Paim

Com 29 anos, Lais trabalhava na área administrativa de uma empresa e também era passageira do veículo. Os amigos da jovem colocaram como foto de perfil de suas redes uma imagem pelo luto pela perda.

Kaena Guilhen Fernandes

Homenageada por amigos nas redes socais, Kaena, de 29 anos, estava em uma missa antes de viajar com as amigas.

“Kaena, neste dia, quis abraçar fortemente os amigos e fazer registro fotográfico, de forma única, durante missa de ontem…”, publicou uma amiga.

A mãe da vítima também se despediu da filha nas redes socais. “A minha filha Kaena Guilhen Fernandes foi para junto de Deus, virou uma estrela”, lamentou.

Grandes amigas

Em uma foto postada no dia 6 de novembro de 2022, as quatro amigas aparecem juntas comemorando o aniversário de Carolina. “Grata demais a Deus por mais um ano comemorando ao lado das pessoas que eu amo 2.8”, disse ela na legenda.

Outros feridos

Uma outra ocupante do carro, em estado grave e o outro condutor, de 45 anos, foram socorridos e levados para a Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde dos dois não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.