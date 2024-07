Eletricista de Votuporanga perde a vida em grave acidente na vicinal de Álvares Florence

Um trágico acidente ocorreu nesta manhã na vicinal Antônio José da Silva, km 04, que liga Votuporanga a Álvares Florence. O eletricista Hawesley da Silva Santos, de 38 anos, perdeu o controle do veículo que conduzia, resultando em um capotamento seguido de uma colisão com uma árvore.

De acordo com as primeiras informações, Hawesley foi arremessado para fora do veículo e faleceu no local. O acidente aconteceu próximo à divisa com Votuporanga, na região conhecida por ser de difícil navegação, especialmente em períodos de clima instável.

Hawesley, morador do bairro Pozzobon em Votuporanga, era um eletricista renomado e muito conhecido na cidade e região. Sua morte deixa um vazio na comunidade, que lamenta profundamente a perda.

A Polícia Científica de Votuporanga está investigando as causas do acidente para determinar as circunstâncias exatas que levaram a essa tragédia. Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.