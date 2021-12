Nadadores do Centro de Formação/Avonat conquistam 11 medalhas no Campeonato Paulista de Natação

Além das medalhas, equipe ficou em 9º lugar no Infantil, entre 40 equipes, e em 10º lugar Juvenil/Junior, entre 39 equipes

A equipe do Centro de Formação/Avonat (Associação Votuporanguense de Natação) conquistou 11 medalhas no Campeonato Paulista de Natação realizado na Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos, na cidade de Bauru, entre os dias 15 e 19 de dezembro. Participaram do evento 40 clubes do estado de São Paulo

Entre os atletas medalhistas, destaque para Heitor Napolitano Reis, que bateu o recorde do campeonato nos 200 metros nado borboleta e conquistou o melhor índice técnico da competição. Ele também conquistou outras três medalhas de ouro, sendo: nos 200 e nos 400 metros medley e nos 100 metros borboleta.

Garantiram as medalhas de prata: Helena Napolitano Fonseca Reis com os 200 metros costas e nos 100 metros livre; Felipe Manchine Rodrigues nos 200 metros peito e Julia de Paula Oliveira nos 100 metros 100 costas.

E as três medalhas de bronze foram conquistadas por: Felipe Manchine Rodrigues nos 100 metros peito; Rick Endrew Melo da Silva nos 200 metros borboleta e Helena Napolitano Fonseca Reis nos 200 metros livre.

Somados todos os resultados, incluindo os desempenhos conquistados também pelos atletas Bruno Borghetto Rocha, Diego de Lourenço Nakabashi e Gabriel Dias de Lima, a equipe votuporanguense conquistou ainda dois troféus: de 9º lugar no Infantil entre 40 equipes e de 10º lugar Juvenil/Junior entre 39 equipes.

Com esse resultado, a equipe encerra o ano e retorna aos treinos no dia 17 de janeiro de 2022.

Resultados do ano de 2021

A exemplo do ano passado, 2021 também foi marcado por poucas competições devido à pandemia. O calendário foi voltando aos poucos a partir de agosto e, mesmo assim, a equipe do Centro de Formação/Avonat encerra este ano com a conquista de 548 medalhas, dividas nos seguintes campeonatos:

– Torneio Regional da 4ª Região (Líder do quadro de medalhas)

217 ouros, 132 pratas, 81 bronzes. Total de 430 medalhas

– Campeonato Paulista (Entre as 10 melhores do estado)

36 ouros, 26 pratas, 13 bronzes. Total de 75 medalhas

– Campeonato Brasileiro (Entre as 20 melhores do país)

13 ouros, 9 pratas, 6 bronzes. Total de 28 medalhas

– Campeonato Paulista Paralímpico (Entre as 10 melhores do estado)

7 ouros, 4 pratas, 4 bronzes. Total de 15 medalhas

Hoje a equipe conta com cerca de 40 atletas de alto rendimento, que vem melhorando seus tempos e buscando resultados mais expressivos para o próximo ano. O projeto também atende 350 crianças carentes em aulas de formação.

Para 2022 a expectativa é de aumentar o quadro de medalhas conquistadas. A equipe já tem 49 competições agendadas entre regionais, estaduais e nacionais de todas categorias, desde pré-mirim a sênior, absoluto a master. Serão 26 competições no primeiro semestre e 23 no segundo semestre.

O Centro de Formação de Natação de Votuporanga é mantido pela Prefeitura de Votuporanga, com o apoio da Associação Votuporanguense de Natação (Avonat) e supervisão da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e sua equipe técnica é formada pelo coordenador Prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho), head coach Prof. Alan dos Santos Coutinho, preparador físico Prof. Danilo Ribeiro, assistente técnico Prof. Rowerton Murata e coordenador de escolinhas Prof. Leonardo Nucci Passoni.