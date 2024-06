Agente votuporanguense se reúne em Goiânia com presidente do Corinthians

Natural de Votuporanga, o agente Marcos Ribeiro, sócio-diretor da MGS Sports, esteve em Goiânia acompanhando o duelo entre Atlético-GO e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na última terça-feira. Com boa relação com os dois clubes, o empresário aproveitou a ocasião para se reunir brevemente com o presidente do clube paulista, Augusto Melo.

Eleito no fim do ano passado, Augusto Melo tem boa relação com Ribeiro desde antes do pleito. No encontro ocorrido após o empate em 2 a 2 entre as equipes, ambos discutiram rapidamente projetos e possibilidades de parcerias em prol do Timão. A dupla por fim ainda acertou uma reunião presencialmente em um futuro próximo para dar sequência às conversas.

Empresário do goleiro Pedro Rangel e de outros atletas das categorias de base do Atlético-GO, Marcos Ribeiro tem boa abertura com a atual gestão de Adson Batista e é figura constante nos jogos do Dragão. O agente votuporanguense tem se destacado cada vez mais no cenário nacional como um dos principais especialistas em captação de jovens atletas.