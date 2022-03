Votuporanguense 1 x 1 Sertãozinho – empate bom e ruim

Em um dos jogos que movimentaram as disputas da 12ª rodada do Paulista A3 na manhã deste domingo (13), Votuporanguense e Sertãozinho fizeram um jogo bastante disputado e empataram por 1 a 1, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O empate foi ruim para os dois lados, que ficaram longe do G8, mas ao mesmo tempo abriram mais distância do Z2.

Com o resultado, o Votuporanguense aparece na 10ª colocação com 13 pontos ganhos e está há três pontos do Bandeirante, que tem 16 e é o primeiro time da zona de classificação para às quartas de final. Por isso, as duas últimas rodadas são cruciais para o futuro do CAV no estadual.

Já o Barretos, que levou o terceiro empate seguido, segue estacionado em 13ª com 12 pontos. Apesar de ter praticamente acabado com as chances de degola, o Touro tem chances remotas de avançar.

DETALHES DO DUELO

A partida começou bastante estudada, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 39 minutos, quando após um contra-ataque, Léo Santos aproveitou rebote do goleiro do Sertãozinho para colocar o CAV em vantagem.

Ainda no primeiro tempo, o time visitante foi para o abafa e conseguiu chegar ao empate. Hitalo recebeu na entrada da área, fez o giro e marcou um golaço para empatar para o Sertãozinho. No segundo tempo, o duelo seguiu movimentado, com boas chances criadas para os dois lados. Apesar disso, o placar terminou mesmo em 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (16) para a disputa da 13ª rodada do Paulista A3. Logo às 15h, o Votuporanguense recebe o Desportivo Brasil, na Arena Plínio Marin. Um pouco mais tarde, às 19h, o Sertãozinho encara o Olímpia, no Frederico Dalmaso.

futebolinterior.com.br