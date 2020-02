Em busca de reação na Série A2, Votuporanguense visita o RB Brasil

O Votuporanguense ainda não sabe o que é vencer na competição, porém, conseguiu um ponto importante na luta contra o rebaixamento, na última rodada, empatando por 0 a 0 com o Rio Claro, fora de casa. O time de Votuporanga se reforçou com o volante Jardel e o meia Diogo Sodré, para tentar fugir das últimas posições. O CAV possui apenas três pontos no campeonato e amarga a última colocação do estadual. Mesmo em caso de vitória, o Votuporanguense ainda não consegue sair da zona do rebaixamento, e ficará apenas um ponto atrás do próprio RB Brasil, atual 14º colocado.

O RB Brasil, assim como o Votuporanguense, enfrenta dificuldades na campanha desta Série A2. A equipe possui apenas uma vitória na competição, e soma sete pontos, ocupando a 14º colocação, uma acima da zona do rebaixamento. O time de Campinas foi derrotado por 3 a 1 pelo XV de Piracicaba, fora de casa, e está há dois jogos sem vencer. Em caso de derrota em Campinas, e uma vitória do São Bento, o RB pode retornar à zona de rebaixamento da competição, e caso vença, a equipe pode se afastar ainda mais das últimas posições.

FONTE: Informações | globoesporte.globo.com / Marcos Ribolli