Votuporanguense enfrenta o Mirassol pela Copa Paulista

O duelo válido pela segunda rodada ocorre nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Maião.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou nesta terça-feira (25.jun) a preparação para o duelo contra o Mirassol, nesta quarta, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia [Maião]. O duelo é válido pela segunda rodada da Copa Paulista Sicredi 2024.

Desde a vitória na estreia da competição estadual, em casa, contra o XV de Jaú, o elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa ganhou além de tempo útil para treino, reforços na defesa e no ataque. Portanto, o Pantera Alvinegro pode ter em campo o meia Gustavo Gutchalles, o atacante de lado de campo Hugo Costa e o centroavante Mariotto. O zagueiro Amorim, um dos destaques da conquista do Paulistão A3, ainda não deve estar à disposição, já que faltam detalhes de documentação.

Outra ausência no Votuporanguense é Israel, que segue no Departamento Médico, no entanto, segundo apurado, está em transição e deve retornar nos próximos compromissos.

Mirassol estreando

Já o Mirassol que estreia nesta rodada é comandado pelo técnico Mateus Naneti, que dirige o time sub-20 no Campeonato Paulista, e deve ter entre os 11 titulares que encaram o Votuporanguense alguns jogadores que não foram aproveitados no jogo diante do Santos pelo Brasileirão da Série B. Por conta disso, não estão descartados os aproveitamentos do goleiro Sidney Fernandes; do zagueiro, Henry Santos e do atacante Vinícius Peixoto, entre outros, mesclando com jogadores que disputa o Paulista.

De olho no CAV, líder do Grupo 1, o treinador do Leão afirmou: “Sabemos da dificuldade do jogo pois é uma equipe bem organizada com um treinador experiente, foram campeões do Campeonato Paulista da A3, mantiveram a maioria do seu elenco e se reforçaram, também já jogaram um jogo, mas vamos tentar manter nosso jogo sem fugir das nossas características, lutando do início ao final. Sem dúvida, será um uma partida que promete e, esperamos iniciar o campeonato com o pé direito”, disse, Naneti.

