A foto oficial da Seleção para a Copa do Mundo de 2022

Delegação do Brasil faz registro com todos os integrantes antes da viagem para o Catar.

A CBF divulgou na manhã desta sexta-feira (18.nov) a foto oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022. Os 26 jogadores convocados posaram acompanhados dos integrantes da comissão técnica. O registro foi feito na quinta-feira, após o treino no centro de treinamento da Juventus, em Turim, mas só foi tornado público nesta sexta-feira.

Os jogadores foram fotografados vestindo uniformes com a numeração da Copa do Mundo, com a tradicional camisa amarela, short azul e meiões brancos. Dentro das instalações do CT da Juventus, os atletas também posaram para outros registros promocionais do torneio.

O treino desta sexta-feira foi o último em Turim antes da viagem da delegação brasileira para o Catar, no sábado. O grupo foi liberado para tirar o resto do dia de folga.

A estreia na Copa será na quinta-feira da semana que vem, contra a Sérvia, no estádio Lusail, às 16h. As seleções de Suíça e Camarões também estão no Grupo G.

A legenda da foto: