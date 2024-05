Conheça os 16 participantes do Paulistão A2 de 2025

O Clube Atlético Votuporanguense e o Grêmio Prudente alcançaram os acessos e ficaram com as vagas de Monte Azul e Comercial que foram rebaixados nesta temporada.

Após as definições de Clube Atlético Votuporanguense e Grêmio Prudente na Série A3 do Campeonato Paulista de 2024, e com o título alvinegro, conhecemos os dois novos integrantes do Campeonato Paulista Série A2 de 2025, com isso, as 16 equipes da próxima temporada estão definidas.

O Pantera Alvinegro está de volta cinco anos depois da última participação na segunda divisão estadual. O Carcará alcançou o segundo acesso nas últimas três temporadas e recoloca Presidente Prudente na A2, algo que não ocorria desde a década de 90.

Os participantes da próxima edição da A2: CAV, Grêmio Prudente, Juventus, Portuguesa Santista, São Bento, XV de Piracicaba, Ferroviária, São José, Rio Claro, Linense, Primavera, Taubaté, Oeste, Capivariano, Santo André e Ituano.

Rebaixados e mantidos

Santo André e Ituano caíram da última A1. Juventus, Portuguesa Santista, São Bento, XV de Piracicaba, Ferroviária e São José pararam no mata-mata da A2 deste ano. Foram eliminados na primeira fase e também seguem na divisão: Rio Claro, Linense, Primavera, Taubaté, Oeste e Capivariano.

Monte Azul e Comercial disputaram o segundo patamar estadual nesta temporada, mas foram rebaixados e tentarão o retorno em 2025. O atual campeão da A2 é o Velo Clube, que subiu ao lado do Noroeste.

Diário de Votuporanga