Sete são presos em operação para coibir a prática de jogos de azar em Votuporanga e região

Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (14), em Votuporanga, Cosmorama, Fernandópolis e São João do Iracema.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP, fez uma operação para coibir o crime de exploração de jogos de azar. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (14.mai).

Denominada “xeque-mate” a ação tem como objetivo identificar a organização criminosa que atua nos municípios de Fernandópolis e Votuporanga/SP. Ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Fernandópolis, outros dois em Votuporanga e um em São João do Iracema.

Também foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva em Fernandópolis, um em Cosmorama e um em São João do Iracema.

As investigações começaram no ano passado. Desde o final de 2022 a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), conseguiu identificar os alvos onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão e de prisão em Fernandópolis e em outras cidades do noroeste paulista.

No primeiro momento o foco eram os estabelecimentos comerciais onde eram realizadas as atividades de jogos de azar.

De acordo com a DIG, dessa vez foi para prender pessoas de alto patamar dentro do grupo criminoso, entre eles gerentes responsáveis pelo esquema.

Foram apreendidas algumas máquinas, celulares e muitos relatórios que são controles do giro dos jogos clandestinos.

Se condenados, os presos vão responder por organização criminosa e contravenção penal. A polícia também investiga o crime de lavagem de dinheiro.

As investigações continuam para identificar outros suspeitos de participar do esquema criminoso.

*Com informações do g1