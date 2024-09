Corpo de dependente químico é encontrado nu em chácara

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte de um homem de 39 anos encontrado nu em uma propriedade rural, no último sábado (28/9), em uma chácara no bairro Santa Clara, no acesso da BR-153, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o local está sendo reformado para a instalação de uma nova clínica de reabilitação para dependentes químicos. A vítima já fez tratamento na chácara e estava lá ajudando na reforma.

Quando a PM chegou na propriedade, confirmou que o corpo de Rafael Ferreira Ishikawa, que trabalhava como caminhoneiro, estava caído e de barriga para baixo. Um amigo dele, de 20 anos, o encontrou quando foi irrigar uma horta.

A mulher da vítima também estava no local onde o corpo foi encontrado. Na sexta-feira (27), Rafael havia saído com um amigo em um carro de aplicativo.

A perícia-técnica analisou o espaço e colheu materiais que deverão ajudar na investigação. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias.

O corpo de Rafael Ishikawa foi examinado no Instituto Médico Legal (IML), velado e depois enterrado às 10h deste domingo, no cemitério Jardim da Paz.