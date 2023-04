Rapaz de 23 anos morre em acidente na rodovia Euclides da Cunha

Luiz Fernando da Silva Santana, 23 anos, morador em Pontalinda, região de Jales, morreu em um acidente registrado neste domingo, dia 16, na Rodovia Euclides da Cunha, próximo a um posto de combustível, entre Fernandópolis e Meridiano.

Ele estava em uma motocicleta e teria colidido na traseira de um caminhão, provocando a queda. O motorista do caminhão seguiu viagem sem prestar socorro à vítima.

De acordo com testemunhas, ele ficou sobre a pista todo machucado e a modo ao lado derramando combustível. Populares sinalizaram para que a vítima não fosse atropelada. Ele teria sofrido trauma do rosto além de várias escoriações pelo corpo.

Uma unidade de resgate avançada do Samu – USA – esteve no local do acidente, encaminhando a vítima ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis, mas acabou não resistindo aos ferimentos.